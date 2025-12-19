МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году до 0,8%

Аналитики добавили, что по еврозоне сдержанные темпы роста ВВП отражают наличие нерешенных структурных проблем.

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз темпов роста российского показателя ВВП России в 2026 году до 0,8 процентов. Таким образом специалисты понизили показатель на 0,2 процентных пункта. Соответствующие данные приведены в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономической системы. Аналитики дали и прогноз в отношении российского национального уровня ВВП на следующий год. Согласно оценкам от международных представителей, показатель составит один процент. Эти данные на 0,1 процентных пункта ниже значения, которое приводилось в октябрьском докладе МВФ в 2025 году.

Также МВФ пересмотрел в сторону незначительного повышения собственный прогноз темпов роста ВВП стран европейской зоны в текущем году - до уровня в 1,3 процента. В тексте документа упоминается, что в прошлом году ВВП регионального сообщества увеличилось на 1,4 процента. Благодаря данному параметру прогноз на 2026 год увеличен на 0,1 процентного пункта по сравнению с более ранними оценками фонда, представленными экспертами в октябре. Прогноз на 2027 год оставлен без изменений - 1,4 процента.

Прогнозируемое небольшое ускорение роста в 2027 году отражает ожидаемое наращивание государственных расходов, особенно в Германии, а также хорошие показатели в Ирландии и Испании. текст доклада от МВФ

Доля США в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%.

