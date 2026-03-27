Мишустин: темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в Евросоюзе

Темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте.

По словам главы правительства, драйверами роста стали промышленность, строительство, розница и сельское хозяйство. Мишустин отметил, что внешнеэкономические связи союза расширяются. Он добавил, что Российский экспортный центр (РЭЦ) оказывает помощь компаниям России в укреплении кооперации со странами "пятерки".

Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года ВВП Союза увеличился на 1,7%. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Токаев заявил, что Россия является основным торговым партнером Казахстана.

