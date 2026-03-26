Токаев: Россия является основным торговым партнером Казахстана

Россия является основным торговым партнером Казахстана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Астане.

По словам главы республики, обе страны реализовали 122 крупных проекта. Токаев уточнил, что их общая стоимость составила около 25 млрд долларов. Кроме того, объем торговли между странами приближается к отметке 30 млрд долларов. Президент назвал такие результаты уникальными.

Россия является основным нашим торгово-экономическим, инвестиционным партнером. И мы этому, конечно же, рады. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Видео: Правительство России