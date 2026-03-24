Правительство утвердило критерии для перечня стратегически важных лекарств

Михаил Мишустин рассказал о приоритетной задаче.

Федеральное правительство утвердило правила и критерии, по которым в России будет устанавливаться перечень стратегически значимых лекарств. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими вице-премьерами. Чиновник уточнил, что такая государственная мера сократит зависимость отечественной фармацевтической промышленности от импорта продукции, а также в целом будет способствовать достижению национальных целей по сохранению населения и укреплению здоровья граждан, повышению уровня благополучия людей и поддержит семьи.

Войдут, естественно, жизненно необходимые важнейшие препараты, в том числе вакцины и анальгетики, это лекарства для лечения инфекций, для социально значимых заболеваний, те лекарства, что предоставляются льготным категориям граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что властям необходимо достичь увеличения выпуска эффективных препаратов собственного производства. на реализацию такой цели направлена Стратегия развития фармацевтической промышленности. Для эффективной работы по направлению требуется обеспечить слаженное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, а также образовательных и общественных организаций.

Фото и видео: Правительство России