Финляндия не планирует возобновлять работу КПП на границе с Россией

Ограничение должно было продлиться до 14 января.

Финляндия не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

По словам Мари Рантанен, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе с РФ не произошло, поэтому "существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта".

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией ночью 30 ноября на две недели. Затем финны на сутки сняли ограничения на работу двух КПП: Торфяновка (Ваалимаа) и Вяртсиля (Ниирала), однако затем снова закрыла все контрольно-пропускные пункты как минимум до 14 января.

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