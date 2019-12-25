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ECOLINES и Lux Express вновь приостановят автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки
Сегодня, 22:06
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ECOLINES и Lux Express вновь приостановят автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки

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Спустя сутки после открытия Финляндия вновь приняла решение закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

С 15 декабря компании Ecolines и Lux Express временно приостанавливает автобусное движение между Россией и Финляндией. Как отмечается в пресс-службе автобусных перевозчиков, решение связно с постановлением финских властей о закрытии погранпереходов из-за мигрантов из третьих стран.

Напомним, что буквально сутки назад правительство Финляндии разрешило открыть два контрольно-пограничного пункта, расположенных около государственной границы с Россией. Речь идёт о КПП "Ваалимаа — Торфяновка" на границе с Ленинградской областью и "Ниирала — Вяртсиля" на границе с Карелией. Планировалось, что перевозчики уже с 15 декабря смогут выполнять на маршруте по несколько рейсов в оба направления. 

Однако в связи с закрытием пограничных переходов в Финляндии до 14 января 2024 года, Lux Express временно приостанавливает рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.  Аналогичное решение приняли и в компании Ecolines. Последние рейсы из Петербурга в Хельсинки отправятся в пятницу, 15 декабря, в утреннее и дневное время.

Ранее в Хельсинки сотни человек вышли на митинг против закрытия границы с Россией.

Фото: пресс-служба ECOLINES

Теги: автобус санкт-петербург - хельсинки, границы, кпп, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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