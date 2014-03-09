Фотофакт: в Хельсинки сотни человек вышли на митинг против закрытия границы с Россией

Сегодня группа активистов в Хельсинки вышла на митинг против закрытия пропускных пунктов.

В центре Хельсинки несколько сотен человек вышли на митинг. Участники выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Митингующие требовали открыть границу. Наш мобильный корреспондент делится фото, на которых видны лозунги "Идиотское решение проблемы". "Откройте чекпойнты для автобусов".

Акция протеста прошла без эксцессов. Сотрудники полиции наблюдали за происходящим со стороны. Отмечается, что в мероприятии принимали и финны, и россияне, проживающие на территории соседней страны. Митинг был согласован городскими властями и проведён официально. Вопреки слухам в социальных сетях никаких санкций к участникам протеста применено не было.

Напомним, что ранее Финляндия закрыла 4 контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Мера, связанная с нашествием нелегальных беженцев, принята по 18 февраля. Это решение вызвало бурные протесты как со стороны россиян, так и среди граждан Финляндии. Уже более 7 тысяч подписей собрала финнская петиция об отмене решения, которое нарушает конституационные права граждан на передвижение.

Ранее мы писали, что ECOLINES отменит автобусные рейсы между Петербургом и Финляндией после закрытия пограничных пунктов.

Фото: Piter.TV