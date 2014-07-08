ECOLINES отменит автобусные рейсы между Петербургом и Финляндией после закрытия пограничных пунктов

17 ноября выполнят дополнительные рейсы Петербург — Хельсинки в 06:46 и 06:59, Хельсинки — Петербург в 15:25.

Транспортная компания ECOLINES с 18 ноября отменит автобусное движение по маршрутам Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта — Иматра в связи с закрытием пограничных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика 16 ноября.

Последний рейс из Петербурга в Хельсинки отправится 17 ноября в 14:00. Последний рейс из Хельсинки в Петербург отправится в 14:30 17 ноября. Пресс-служба ECOLINES

Кроме того, в ECOLINES отметили, что 17 ноября выполнят дополнительные рейсы Петербург — Хельсинки в 06:46 и 06:59, Хельсинки — Петербург в 15:25.

Движение транспорта закроют со стороны Финляндии через пункты пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала", с российской речь идет о пунктах "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" в Выборгском районе Ленобласти и "Вяртсиля" в 65 км от Сортавалы.

Пассажиры, которые приобрели билеты до Хельсинки на даты после 18 ноября, могут самостоятельно перерегистрировать билет на маршрут Петербург — Таллинн и Таллинн — Петербург на сайте ECOLINES.

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Фото: ECOLINES