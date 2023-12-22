Дорожные указатели на Петербург в Финляндии убирать не намерены

При этом отмечается, что, в случае повреждения дорожных знаков, их замену рассмотрят отдельно.

Несмотря на закрытие пропускных пунктов на границе с РФ, дорожные знаки с упоминанием Петербурга с автомобильных магистралей Финляндии убирать не будут. Об этом 21 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на представителя финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Остермана.

Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять. Туомас Остерман, представитель финского агентства транспортной инфраструктуры

При этом отмечается, что, в случае повреждения дорожных знаков, их замену рассмотрят отдельно, и, чем дальше от границы установлен указатель, тем большая вероятность, что его не восстановят.

Напомним, 4 апреля кабинет министров Финляндии решил оставить пропускные пункты на границе с РФ закрытыми бессрочно из-за неконтролируемого прибытия беженцев из третьих стран.

Ранее мы рассказывали о том, что русско-финскую школу Восточной Финляндии планируют закрыть.

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