Русско-финскую школу Восточной Финляндии планируют закрыть

Филиалы школы открыты в трёх городах: Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранте. Муниципалитеты выступили с инициативой о её закрытии в связи с уменьшением числа учащихся и желанием сэкономить.

Русско-финская Itä-Suomen Koulu, основанная в Суоми 27 лет назад, может закрыться. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на сообщение издания "Yle".

Филиалы школы открыты в трёх городах: Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранте. Муниципалитеты выступили с инициативой о её закрытии в связи с уменьшением числа учащихся и желанием сэкономить. Если школа закроется, только в Лаппеэнранте удалось бы сэкономить более 1 млн евро. Эти средства могут быть использованы для других образовательных заведений города.

Городские власти обещают обеспечить ученикам Itä-Suomen Koulu перевод в другие школы и гимназии. Школа, о которой идёт речь, является единственным образовательным учреждением, где русский язык и культура являются постоянными составляющими учебного процесса – начиная с подготовительной группы и заканчивая гимназией.

Itä-Suomen Koulu основана 1997 году и специализируется на изучении русского языка и культуры. В каждом филиале школы обучается около двухсот учащихся.

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Фото: ВКонтакте / Finrix - Финляндия: новости, события, культура