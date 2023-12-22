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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

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Мари Рантанен объяснила решение правительства.

Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия государственной границы с Россией до 11 февраля. Соответствующее заявление перед местными журналистами на пресс-конференции в Хельсинки сделала глава министерства внутренних дел Мари Рантанен. Чиновница выступила перед СМИ по результатам заседания кабинета министров. Она пояснила, что целью такого постановления является лстановить нелегальную миграцию, фиксирующуюся на восточной границе Финляндии. Дополнительно полиция хочет разобраться с проблемой международной преступности.

Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Мари Рантанен, глава МВД Финляндии

Финляндия от кажется от импорта российского СПГ с 2025 года.

Фото и видео: YouTube / Valtioneuvosto

Теги: госграница, мари рантанен, мвд, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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