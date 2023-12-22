Финляндия от кажется от импорта российского СПГ с 2025 года

Госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из РФ, при этом ссылается на действующий долгосрочный договор о закупках с компанией "Газпром".

Министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен объявил, что Финляндия рассматривает возможность запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года. Такую информацию чиновник рассказал изданию Helsingin Sanomat.

В настоящее время готовятся законодательные решения, их принятие намечено на следующий год. Госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из РФ, при этом ссылается на действующий долгосрочный договор о закупках с компанией "Газпром", который предусматривает минимальные объёмы закупок.

Ранее мы сообщили о том, что Нидерланды в сентябре вновь начали покупать СПГ из РФ.

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