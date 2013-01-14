В 400 километрах от Петербурга военные учения проводят Финляндия и США

Участвуют в мероприятии 250 американских военных и финская бригада Уусимаа.

Батальон морских пехотинцев США проводит совместно с Финляндией военные учения в 400 километрах от Петербурга. Об этом пишет телерадиокомпания Yle.

Участвуют в мероприятии 250 американских военных и финская бригада Уусимаа. На полигоне Синдален в городе Ханко отрабатывают ведение боя "в условиях холодного архипелага". Кроме того, военные из Северной Каролины проходят учения на воде, изучают военную медицину.

Ранее мы рассказывали о том, что генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе.

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