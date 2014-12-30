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Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе

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Йенс Столтенберг анонсировал мероприятие под названием Steadfast.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе. Соответствующее заявление специалист сделал на пресс-конференции в Брюсселе по результатам второго дня заседания министров по обороне Североатлантического военного альянса. Эксперт уточнил, что речь идет о ежегодных мероприятиях под названием  Steadfast Noon. Военные будут находиться в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее генсек говорил о том, что НАТО не намерена начинать ядерные испытания в случае дератификации РФ ДВЗЯИ.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: steadfast, военные учения, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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