НАТО не намерена начинать ядерные испытания в случае дератификации РФ ДВЗЯИ

Йенс Столтенберг оценил возможные ядерные испытания.

Североатлантический альянс не планирует возобновлять испытания ядерного оружия в контексте предпринимаемых Россией шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Речь идет о документе, который так и не был ратифицирован американскими властями. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференциипо результатам первого дня заседания министров по обороне блока сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мы не видели никаких действий России по изменению конфигурации ее ядерных сил, которые бы требовали наших ответных действий. Страны НАТО выполняют положения этого договора уже на протяжении 25 лет, и у нас нет планов вновь начинать испытания. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Экс перт добавил, что считает действия России "нарушением ее международных обязательств". Известно, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей Всемирной организации от 24 сентября 1996 года.

Генсек НАТО заявил о необходимости "постоянного потока оружия" на Украину.

Фото и видео: YouTube / NATO News