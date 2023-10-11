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Генсек НАТО заявил о необходимости "постоянного потока оружия" на Украину

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Йенс Столтенберг призвал сделать Украину частью НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок стран должен обеспечить постоянный и непрерывный поток вооружения на Украину и ее прием киевского режима в НАТО. Соответствующее мнение эксперт высказал в рамках своего выступления на открытии очередного заседания контактной группы международных союзников по поставкам для ВСУ. Встреча проводилась на уровне министров обороны. Впервые в событии был задействован украинский президент Владимир Зеленский.

Мы не видим никаких признаков, что Россия намерена отказаться от своих амбиций, поэтому мы должны поддерживать постоянный и непрерывный поток оружия на Украину.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг указал коллегам на необходимость сформировать долгосрочные условия и гарантии того, что "история не повторится".

Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector.

Фото и видео: YouTube / US NATO

Теги: военная помощь, йенс столтенберг, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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