Йенс Столтенберг призвал сделать Украину частью НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок стран должен обеспечить постоянный и непрерывный поток вооружения на Украину и ее прием киевского режима в НАТО. Соответствующее мнение эксперт высказал в рамках своего выступления на открытии очередного заседания контактной группы международных союзников по поставкам для ВСУ. Встреча проводилась на уровне министров обороны. Впервые в событии был задействован украинский президент Владимир Зеленский.

Мы не видим никаких признаков, что Россия намерена отказаться от своих амбиций, поэтому мы должны поддерживать постоянный и непрерывный поток оружия на Украину. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг указал коллегам на необходимость сформировать долгосрочные условия и гарантии того, что "история не повторится".

Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector.

Фото и видео: YouTube / US NATO