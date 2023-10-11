Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Йенс Столтенберг заметил, что инцидент будет обсуждаться странами блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет "решительным и единым". Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами в Брюсселе по прибытию на двухдневную встречу министров по обороны Североатлантического военного альянса. Ранее спикер заметил, что в разговоре с премьер-министром Эстонии Каией Каллас говорил о готовности блока внести собственный вклад в расследование ситуации, связанной с подводным газопроводом. Происшествие будет обсуждаться НАТО на мероприятии в Бельгии.

В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector, расположенного между Финляндией и Эстонией.

В НАТО заявили, что продолжат оказывать полную поддержку Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України