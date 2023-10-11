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В НАТО заявили, что продолжат оказывать полную поддержку Украине

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Генсек военного альянса прибыл на встречу в формате "Рамштайн".

Североатлантический альянс будет продолжать оказывать полную военную поддержку Украине. Соответствующее заявление перед журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Чиновники встретились перед очередным заседанием контактной группы по Украине, организованной на уровне министров обороны блока.

НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Ваша война - это наша война, ваша безопасность - это наша безопасность, ваши ценности - это наши ценности.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО заявили, что продолжат оказывать полную поддержку Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

 

Теги: военная помощь, йенс столтенберг, нато, рамштайн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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