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Столтенберг: капитуляция Украины не принесет мира

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В НАТО призвали оказывать ВСУ дальнейшую помощь.

Генеральный секретарь Североатлантического оборонного военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в рамках совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Представитель НАТО заметил, что чем сильнее становится киевский режим, тем ближе для мира и региона становится окончание кризиса. Он поддержал "формулу мира" и повторил свое обещание поддерживать ВСу так долго, как это потребуется.

Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Киеве, заявил о том, что альянс заключил рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов для ВСУ на 2,4 млрд евро. Эксперт добавил, что речь идет о снарядах калибра 155 мм, противотанковых ракетах и танковых боеприпасах.

Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: военная помощь, всу, йенс столтенберг, капитуляция, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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