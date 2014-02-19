По его словам, многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Об этом сообщил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

По словам Столтенберга, многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Он подчеркнул, что конфликт на Украине также может затянуться на долгое время. Также генсек НАТО добавил, что рассматривает страну как будущего члена альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина близка к членству в НАТО как никогда.

Фото: YouTube / Sky News