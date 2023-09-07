Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда

В альянсе напомнили об итогах саммита НАТО в Вильнюсе.

иевский режим никогда не был так близок к членству в НАТО, как сейчас. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сделал перед коллегами в ходе своего выступления на встрече комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности при Европейском парламенте. Чиновник пояснил, что на летнем саммите в Вильнюсе были предприняты решения по поддержке Украины, укрепили политическое сотрудничество по линии Совета "НАТО-Украина" и отменили обязательство по Плану действий по членству для Киева. таким образом путь в блок для страны сокращен с двух до одного шага.

Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство. Во-первых, мы приняли комплексный пакет помощи и согласовали его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки.

Фото и видео: YouTube / NATO News