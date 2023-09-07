НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки

Йенс Столтенберг рассказал о недавней ситуации, произошедшей в Румынии.

У Североатлантического военного альянса нет информации о том, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России". Соответствующее заявление иностранец сделал перед коллегами в ходе своего выступления на встрече комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности при Европейском парламенте. Накануне НАТО объявило публично о том, что за последний год блок увеличил собственное присутствие в акватории Черного моря и продолжает мониторить обстановку в Румынии и поддерживать тесные контакты с властями в Бухаресте.

Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается. <…> У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В Европарламенте не согласились с генсеком НАТО в том, что Киев завоевывает территории.

Фото и видео: YouTube / NATO News