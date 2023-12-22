ECOLINES увеличит число рейсов между Петербургом и Таллином с 22 февраля

Рейсы по направлению Петербург — Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45 каждый день, а обратно – в 08:00 и 16:30.

С 22 февраля автобусы перевозчика ECOLINES будут курсировать между Петербургом и Таллином два раза в день. Об этом рассказали в пресс-службе ECOLINES 19 февраля.

Рейсы по направлению Петербург — Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45 каждый день, а обратно – в 08:00 и 16:30.

Напомним, что границу пассажирам придется пересекать пешком. Со стороны Эстонии их будет ожидать другой автобус.

Ранее на Piter.TV: депутат Латвии призвал отменить автобусные рейсы Петербург — Рига.

Фото: ВКонтакте / ECOLINES