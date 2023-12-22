Депутат Латвии призвал отменить автобусные рейсы Петербург — Рига

Напомним, что автобусы ECOLINES должны начать ездить из Петербурга в Ригу с 1 февраля.

Депутат Сейма Латвии Эдмунд Юревиц попросил компанию Norma-A, которая осуществляет перевозки под брендом ECOLINES, отменить автобусные рейсы Петербург — Рига. Об этом пишет интернет-издание Delfi.

По словам депутата, ECOLINES должна усиливать рейсы внутри Латвии и запускать их в Россию. Он заявил, что перевозки в Петербург неверны "с этической и геополитической точек зрения". Кроме того, Эдмунд Юревиц призвал Министерство транспорта республики прокомментировать факт намерения осуществления рейсов.

Напомним, что автобусы ECOLINES должны начать ездить из Петербурга в Ригу с 1 февраля. Транспорт из города на Неве с остановками в Пскове и Луге будет отправляться ежедневно в 22:00, а из Риги – в 20:00.

Фото: пресс-служба ECOLINES