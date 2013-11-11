Финляндия откроет два КПП на границе с Россией с 14 декабря

Один пункт находится около Выборга.

На границе Финляндии и России с 14 декабря будут открыты два контрольно-пропускных пункта: "Ваалимаа" – "Торфяновка" и "Ниирала" – "Вяртсиля". Первый расположен в Ленобласти, в 60 км от Выборга. Второй – в Карелии в 50 км от Сортавалы. О решении сообщается на сайте правительства Финляндии.

Два КПП будут открыты минимум до 14 января 2024 года. При этом часть введенных ранее ограничений на границе с РФ продолжит действовать.

Власти Финляндии закрыли четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября из-за наплыва мигрантов из третьих стран. С 30 ноября Финляндия закрыла все КПП на финско-российской границе.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: unsplash