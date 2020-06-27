Финляндия открывает два пункта пропуска на границе с Россией

В МВД Финляндии рассказали о решении кабинета министров с 14 декабря.

Правительство Финляндии разрешило с полуночи 14 декабря (с одного часа ночи по московскому времени) открыть два контрольно-пограничного пункта, расположенные около государственной границе с Россией. Речь идет о таких КПП как Ваалимаа и Ниирала. Остальные пограничные пункты остаются закрытыми. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов иностранного государства. Чиновники уточнили, что ве автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября.

Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря. сообщение МВД Финляндии

В социальных сетях пограничный отряд юго-восточной Финляндии уточнил, что ситуация на пропускном пункте Ваалимаа в настоящее время остается спокойная. Выезда ожидают порядка 20 легковушек и 40 фур.

Напомним, что КПП Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии. Этот крупнейший пункт граничит с Выборгским районом Ленинградской области России. Предположительно, он будет работать в круглосуточном режиме. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия. Этот КПП граничит с Республикой Карелия. Он будет функционировать в зимнем графике до конца марта следующего года с 8 часов утра по 20 часов вечера.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости