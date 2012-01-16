ECOLINES и Lux Express возобновляют автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки

Напомним, что на границе Финляндии и России с 14 декабря будут открыты два контрольно-пропускных пункта (КПП).

Оператор автобусных перевозок ECOLINES возобновляет автобусные рейсы из Петербурга в Хельсинки с 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании 12 декабря, пишет "Деловой Петербург".

Первый рейс из Северной столицы отправится в Финляндию в 06:45 в четверг, 14 декабря. Автобус Хельсинки — Петербург выедет в тот же день в 14:30.

Уже с 15 декабря перевозчик начнет выполнять на маршруте по два рейса в оба направления. К 20-м числам ECOLINES увеличит количество отправлений от трех в каждую сторону.

У нас уже сейчас идут продажи на февраль и март. Финляндия – это страна для связи с родственниками за рубежом. Многие планируют встречи с родственниками уже на весну, и на лето есть заявки. Многие ждут, что будет смягчение на границе. Пресс-служба ECOLINES

Кроме того, первый автобусный рейс из Северной столицы в Хельсинки перевозчиком Lux Express запланирован на 13 декабря в 23:30, передает издание "РИА Новости". В обратном направлении транспорт поедет в тот же день в 21:30 (финское время).

Напомним, что на границе Финляндии и России с 14 декабря будут открыты два контрольно-пропускных пункта (КПП): "Ваалимаа — Торфяновка", расположенный в Ленобласти, и "Ниирала — Вяртсиля" в Карелии.

Работа КПП планируется минимум до 14 января 2024 года. При этом часть введенных ранее ограничений на границе с РФ продолжит действовать.

Фото: пресс-служба ECOLINES