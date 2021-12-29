Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки строительных компаний

Документ направлен в Минстрой и аппарат правительства.

Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки подрядчиков, которые работают по госконтрактам. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что поддержать отрасль было решено из-за роста цен на стройматериалы. Документ уже был направлен в Минстрой и аппарат правительства. Всего предусмотрено 11 инициатив, из них некоторые уже обсуждались, но в правительстве поддержки не нашли. Так, предлагается, например, внедрить механизм корректировки цен госконтракта при росте стоимости стройматериалов.

В ведомстве считают, что при корректировке цен необходимо быстрее доводить деньги до строителей. По этой причине на эту инициативу деньги предлагается заложить в резервный фонд.

Кроме того, планируется реализация так называемых сквозных проектов. Минэкономразвития предлагает субсидировать закупки компаний, необходимые для развития новых отечественных производств.

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