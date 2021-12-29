СМИ: цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 5-15% в 2022 году

Предполагается при этом, что может подешеветь вторичное жилье.

Опрошенные Forbes эксперты считают, цены на квартиры в новостройках в 2022 году снова покажут рост. При этом они считают, что вторичное жилье может даже стать дешевле.

Отмечается, что политика Центробанка влияет на рынок недвижимости в России. В декабре 2021 года регултор поднял ключевую ставку до 8,5% годовых. Как сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка, не стоит ждать до середины 2023 года, то ключевая ставка опустится до 5-6%.

Так, руководитель "ЦИАН. Аналитики" Алексей Попов предполагает, что на рынке первичной недвижимости квадратный метр станет дороже на 15%. Другие эксперты прогнозируют рост на 5-10%. Есть предположение, что в январе средняя цена может упасть из-за традиционно низкой активности покупателей.

По мнению экспертов, заинтересованность россиян останется на уроне второй половины 2021 года. А вот на вторичном рынке прогнозируется стагнация и небольшое снижение цен.

Ранее мы писали, что авиадиспетчеры предупредили об угрозе безопасности для полетов из-за сокращений.

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