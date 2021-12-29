Авиадиспетчеры предупредили об угрозе безопасности для полетов из-за сокращений

Сокращения могут затронуть порядка 800 работников ОрВД.

Федеральный профсоюз авидиспетчеров России (ФПАД) направил письмо президенту России. В письме говорится о том, что, возможно, будет сокращено около 800 сотрудников Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД). И в основном это авиадиспетчеры. Как пишут "Известия", в ФПАД считаю, что это может отразиться на безопасности полетов и поставить по удар обороноспособность государства и его безопасность.

В письме говорится, что сокращения затронут не только авиадиспетчеров, но и других сотрудников, обеспечивающих безопасность полетов. По информации газеты, профсоюз сообщал о ситуации премьер-министру Михаилу Мишустину еще два месяца назад. Тогда главе правительства было отправлено письмо Профсоюзом авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС).



В ПАРРиС сообщали, что планируется сократить около 15-20% от общего числа сотрудников ОрВД. В настоящее время работают там примерно 30 тыс. человек. Из них около 8 тыс. сотрудников – авиадиспетчеры.

Сокращения сотрудников могут произойти из-за убытков, которые компания понесла во время пандемии коронавируса. Так, ОРвД потеряла до 60% доходов из-за сокращения числа полетов по России и за рубеж.

В ФПАД писали, что у госкорпорации в начале 2020 года была финансовая подушка, размер которой составлял 80 млрд рублей. Это позволяло обеспечивать исполнение соцобязательства перед сотрудниками. Однако она сократилась за год до 35 млрд рублей. К концу года подушка может закончиться, считают в профсоюзе.

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