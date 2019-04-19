Савельев призвал не беспокоиться за безопасность авиакомпаний России

Глава Минтранса считает приоритетом правительства безопасность пассажирских рейсов в стране.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев призвал не беспокоиться за безопасность отечественных авиакомпаний. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-1" в рамках интервью журналистке Наиле аскер-Заде. Эксперт уточнил, что безопасность перелетов для властей является безусловным приоритетом, поэтому никто не собирается рисковать жизнями пассажиров.

Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 - это пассажирские самолеты. Мы не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России. Виталий Савельев, глава Минтранса России

В Минтрансе страны заметили, что многие отечественные авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупные инжиниринговые центры. Виталий Савельев полагает, что страна в целом справляется с поставленной задачей. В качестве еще одной проблемы он назвал нехватку комплектующих частей. Над этим вопросом профильное ведомство плотно работает совместно с Минпромторгом.

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Фото и видео: Telegram / Наиля