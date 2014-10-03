Минтранс рассказал о готовности автобусов к перевозке детей.

Виталий Савельев рассказал о работе Ространснадзора.

Глава российского министерства по транспорту рассказал о готовности автобусов к перевозке детей во время летнего туристического сезона. Информацией Виталий Савельев поделился с журналистами во время правительственного брифинга. По данным руководителя профильного ведомства, Ространснадзор проводит регулярные проверки предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки. За первый квартал текущего года специалисты оценили работу свыше 1,3 тысячи таких компаний и более двух тысяч используемых ими транспортных средств.

В Минтрансе подчеркнули, что граждане России могут проверить наличие лицензии у компании, которая осуществляет перевозки, на официальном сайте Ространснадзора или через единый портал государственных услуг.

Глава Минтранса рассказал о подготовке железнодорожного транспорта к перевозке школьников на отдых в летний период.

Фото и видео: Правительство России