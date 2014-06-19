РЖД планируют летом перевезти к местам отдыха более 400 тыс. детей

Виталий Савельев рассказал об условиях перевозки детей на курорты РФ.

Глава российского министерства по транспорту рассказал о подготовке железнодорожного транспорта к перевозке школьников на отдых в летний период. В 2022 году "РЖД" планирует перевезти свыше 400 тысяч несовершеннолетних пассажиров. Этот показатель на треть больше, чем фиксировалось за аналогичный период в прошлом году.

Дети получат удовольствие путешествовать нашими поездами. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник подчеркнул, что детей на отдых в детские оздоровительные лагеря будут перевозить на поездах последней модели, в которых предусмотрены услуги кондиционирования и автоматической подачи воды. перед отправкой составов все экипажи пройдут специальную подготовку и проверку от специальной комиссии. На протяжении всей поездки детям и бригадам будет измеряться температура. Регулярно в поездах проводится дезинфекция салона и уборка не менее четырех раз в сутки. В Минтрансе добавили, что поезда будут подаваться на удобные места для высадки и посадки места. Для прохода к составам специалисты организуют зеленые коридоры, идущие через залы ожидания.

Минтранс: приостановка авиасообщения с Крымом не влияет на его транспортную доступность.

Фото и видео: Правительство России