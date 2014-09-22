Петербург признан самым популярным российским регионом для отпусков в августе

Второе место досталось Москве, куда планирует отправиться отдохнуть 10,6% отдыхающих.

Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip поделились информацией о предпочтениях российских туристов относительно отдыха в августе, сообщает RT.

Первое место среди популярных направлений занял Петербург, куда направляется каждый шестой путешественник, забронировавший отель в августе. Доля заказов на этот город составляет 15,4%, что на 15% превышает показатели прошлого года. Второе место досталось Москве, куда планирует отправиться отдохнуть 10,6% отдыхающих. Третье место занимает Адлер, принимающий 6,5% российских туристов.

Кроме того, в число наиболее востребованных курортов попали такие города, как Калининград (3,8% бронирований), Казань (3,2%), Владивосток (2,5%), Сочи (2,4%), Нижний Новгород (2,3%), Эсто-Садок (2,1%) и Геленджик (1,7%).

Исследование показало, что значительная доля туристов предпочитает проводить летний отпуск всей семьей: в каждом четвертом заказе (26,3%) значатся дети, что свидетельствует о небольшом росте семейного туризма по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал третьим в рейтинге регионов по продажам вторичного жилья.

Фото: Piter.TV