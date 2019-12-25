Петербург стал третьим в рейтинге регионов по продажам вторичного жилья

Специалисты предполагают, что в летние месяцы июль и август активность на рынке традиционно замедлится вследствие сезона отпусков.

Москва, Подмосковье и Петербург оказались в числе трех крупнейших регионов России по количеству сделок на вторичном рынке недвижимости к маю 2025 года, сообщается в публикации газеты "Известия".

Данные Росреестра указывают на общий рост числа зарегистрированных договоров купли-продажи жилых помещений в стране на 7%, составив суммарно 125 тысяч операций.

Наиболее высокие средние показатели стоимости вторичной недвижимости наблюдаются в столице, Сочи, Северной столице и Казани.

Специалисты предполагают, что в летние месяцы июль и август активность на рынке традиционно замедлится вследствие сезона отпусков. Перспективы дальнейших изменений будут обусловлены уровнем ключевой процентной ставки Банка России.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на офисы в Петербурге упал в 2,5 раза за полгода.

Фото: Piter.TV