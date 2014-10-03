Минтранс: приостановка авиасообщения с Крымом не влияет на его транспортную доступность

Виталий Савельев рассказал о том, что дети отправятся летом на курорты полуострова.

Приостановка авиасообщения с Крымом не повлияет на транспортную доступность российского региона. Соответствующее заявление сделал глава министерства по транспорту Виталий Савельев на правительственном брифинге. Чиновник заметил, что из-за временного закрытия воздушного сообщения с полуостровом отечественная компания "Гранд Сервис Экспресс" организует перевозку детей на отдых. В общей сложности планируется отправить на курорты около 75 тысяч несовершеннолетних граждан страны.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что в случае такой необходимости властями страны будут добавлены дополнительные поезда или увеличена частотность пассажирских рейсов до Крыма. По маршруту также будет пущен дополнительный состав "Таврия". Поезд совершил свою первую поездку в текущий туристический сезон 28 мая. Рейс добрался от Москвы до Симферополя.

Аксенов: вода из Северо-Крымского канала будет бесплатно поставляться всем потребителям.

Фото и видео: Правительство России