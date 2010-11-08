Синоптик Колесов заявил, что в Петербурге спадает жара

При этом погода останется теплой и сухой.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в городе закончились три самых жарких дня. Отметок в +30 градусов пока не стоит ждать, поскольку воздушная масса, приходящая с севера, будет немного прохладнее. При этом погода останется теплой и сухой.

Воздух прогреется до +26…+28 градусов, возврат жары через несколько дней все еще реален. Такая погода прогрела воду в водоемах: в Неве температура уже +19,7 градусов, в Финском заливе – до +23 градусов.

Вчера кратковременный дождь, который ждали вечером, пришел в Петербург только ночью, но до 5 мм на севере города выпало, хотя все мгновенно высохло при таких температурах. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV