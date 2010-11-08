Расследование дела против блогера Щепихина завершили

Суд может состояться в августе.

Расследование уголовного дела в отношении российского блогера Арега Щепихина завершили спустя полтора месяца после его ареста. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился адвокат обвиняемого Андрей Безверхний. Юрист добавил, что на текущий момент дата проведения судебного заседания неизвестна. Однако на текущей неделе оно точно не будет проведено, так как на утверждение у прокурора уйдет еще около двух недель. Предположительно, суд состоится в августе 2025 года.

Да, завершили. На этой неделе все завершится. Подробностей нет, они будут в суде. На этой неделе дело передадут прокурору. Скорее всего, будет Пресненский суд, но пока неизвестно. Прокурор должен еще утвердить обвинительное заключение и направить его в суд. Андрей Безверхний, адвокат

Напомним, что в начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера до 5 августа. Против него ведутся уголовные дела по статьям "Разжигание вражды с угрозой насилия" и "Призывы к экстремизму в интернете". Вечером 3 июня несколько человек на Ярославском вокзале затолкали Арега Щепихина в автомобиль и увезли без его согласия. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев следующий день указал общественности, что это было не похищение, а задержание.

Арег Щепихин вышел на связь и раскрыл подробности своего похищения с Ярославского вокзала.

Фото: Соцсети Арега Щепихина