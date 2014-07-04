Арег Щепихин вышел на связь и раскрыл подробности своего похищения с Ярославского вокзала

Блогер пояснил, что с ним делали те, кто без согласия увел мужчину со столичного вокзала.

Российский блогер Арег Щепихин о своем похищении с Ярославского вокзала. В интервью журналистам Telegram-канала BAZA пострадавшим отметил, что был похищен чеченцами где-то с период с 8 до 9 часов вечера 3 июня. Мужчина пояснил, что незадолго до этого наметился некий конфликт, поэтому потерпевший позвонил в правоохранительные органы. Он отметил, что в на объекте транспортной инфраструктуры у полиции должен быть опорный пункт, в котором хотя бы один человек должен дежурить, но, по словам мужчины, там никого не было. В результате блогер напомнил, что оперативники не успели приехать на место инцидента вовремя.

Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей.... Они не имеют права действовать на территории Москвы и области. Даже если это чеченское ФСБ. На левых номерах, на левых мигалках — в наглую. Арег Щепихин, блогер

По словам блогера, злоумышленники интересовались у него,вел ли блогер какие-либо контакты с Украиной и может ли он быть связан с оппозицией. Арег Щепихин добавил, что на протяжении года его "терроризировали" через социальные сети, но все это время он терпел. Однако в результате мужчина потерял самообладание и "чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это срегагировали". Потерпевший рассказал СМИ под аудиозапись, что похитители прикладом пистолета ломали ему уши.

Блогера Арега Щепихина задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих.

Фото и видео: Telegram / BAZA