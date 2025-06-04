Блогера Арега Щепихина задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих

В Чечне проводят проверку содержания видеозаписей, которые блогер размещал в соцсетях.

Российского бизнес-тренера и блогера Арега Щепихина задержали в рамках проверки информации об оскорблении чувств верующих. Соответствующую проверку чеченские правоохранительные органы проводят с третьего июня по информации от регионального министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Ранее столичные журналисты, находившиеся около Ярославского вокзала, уточнили, что около объекта завершены следственные мероприятия. Власти Чечни заметили, что Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правопорядка, которые взаимодействуют с профильными ведомствами в Москве.

Напомним, что вечером 3 июня в социальных сетях появился ролик, на котором мужчину помещают в автомобиль и увозят с Ярославского вокзала в Москве в багажнике. Сейчас стало известно, что полиция Чечни проводит проверку в отношении Арега Щепихина по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. В правоохранительных органах полагают, что гражданин неоднократно открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, а также оскорблял религию и Бога, высказывал явно экстремистские взгляды своей аудитории и говорил о намерении изнасиловать малолетних детей.

СМИ: похитившие Арега Щепихина представились полиции сотрудниками Росгвардии.

Фото и видео: Telegram / 112