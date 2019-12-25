СМИ: похитившие Арега Щепихина представились полиции сотрудниками Росгвардии

Местонахождение блогера все еще устанавливается.

Похитившие блогера и бизнес-тренера Арега Щепихина заявили российским правоохранительным органам о том, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводят оперативное мероприятие. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала SHOT. В СМИ уточнили, что у злоумышленников могли иметься подтверждающие звания документы. При этом источнику ТГ-канала неизвестно, были ли у возможных сотрудников силовых структур основания для подобного задержания человека. Официальные источники эти данные не прокомментировали.

Напомним, что 3 июня стало известно похищении Арега Щепихина. Преступление было совершено около Ярославского вокзала. в Москвею Судя по видеозаписям, сделанным очевидцами событий, несколько мужчин положили потерпевшего в багажник черного автомобиля Mercedes, а затем скрылись в неизвестном направлении. Одним из возможных мотивов преступления называется оскорбление блогером мусульманских народов. В настоящее время местонахождение блогера устанавливается. Полиция задержала машину, в котором человека увезли с вокзала. Однако в транспортном средстве мужчины не оказалось. Ранее СМИ написали о том, что "Мерседес" с номерами АМР и мигалками сотрудники ГИБДД остановили и оцепили в трёх километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Полиция проводит проверку по факту случившегося у Ярославского вокзала.

На Ярославском вокзале похитили человека, снимавшего видеооскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

Фото: Telegram / Mash