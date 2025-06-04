На Ярославском вокзале похитили человека, снимавшего видеооскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев

СМИ: машина подозреваемых остановлена, но потерпевшего в ней не оказалось.

На Ярославском вокзале похитили человека, снимавшего видеооскорбления. Соответствующее заявление сделали представители российских Telegram-каналов. По сведениям от журналистов, речь идет о 39-летнем бизнесмене Ареге Щепихине. Он снимал ролики с оскорблениями, после чего выкладывал такой контент у себя на странице. Блогер отметился в социальных сетях негативной реакцией в адрес в адрес чеченцев дагестанцев, Хабиба Нурмагомедова, его семьи, а также Аллаха и Корана.

Очеыидцы преступления пояснили, что в момент похищения предпринимателя к столичному вокзалу подъехал черный автомобиль "Мерседес" с номерами АМР и мигалкой Затем из транспортного средства вышли несколько мужчин. Они скрутили потерпевшего и увезли в неизвестном направлении. Пассажиры попытались вызвать правоохранительные органы к месту инцидента, Четыре неизвестных протащили Арега, после чего положили его в багажник машины. Однако когда наряд полиции прибыл, злоумышленники успели скрыться вместе с жертвой. Согласно предварительным данным, похитителям не понравились высказывания Арега в адрес мусульман. Незадолго до своего похищения бизнесмен выложил очередное видео, разжигающее ненависть. Своим роликом он мог выдать злоумышленникам свое местонахождение.

В настоящее время иномарка с похитителями задержана. Однако потерпевшего в ней не оказалось. Сейчас его разыскивают оперативники.

В Петербурге задержан барсеточник-рецидивист, укравший миллион рублей из Mercedes.

Фото и видео: Telegram / 112, SHOT