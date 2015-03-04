В Петербурге задержан барсеточник-рецидивист, укравший миллион рублей из Mercedes

У подозреваемого за плечами уже имеется семь аналогичных судимостей.

Полицейские задержали барсеточника-рецидивиста, подозреваемого в краже миллиона рублей из Mercedes во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители 28 мая задержали 42-летнего уроженца Абхазии, подозреваемого в краже из Mercedes сумки, в которой находился миллион рублей. Автомобиль принадлежит 30-летнему коммерсанту. Обнаружив пропажу, владелец авто обратился в полицию Фрунзенского района с заявлением. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый, за плечами которого уже имеется семь аналогичных судимостей, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Ранее гражданку Филиппин в Петербурге заключили под стражу за похищение валюты на 1,1 млн рублей.

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