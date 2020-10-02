Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

В Минске рассказали о стремлении обеспечить национальную безопасность.

Александр Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе для национальной безопасности Белоруссии. Такое заявление глава государства сделал в эфире американского телеканала CNN. В интервью политик гарантировал любой стране безопасные полеты над территорией, как это было всегда.

Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 23 мая рейс авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Экипаж получил сообщение о том, что на воздушном борту находится взрывное устройство.

Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого