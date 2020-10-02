Минск готов к дальнейшему сближению с Москвой.

Александр Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию. Об этом политик поговорил в рамках интервью с американским журналистом Ченсом для телеканала CNN. Глава республики уточнил, что в случае еще большей атаки на страну Минск будет готов к сближению с Россией. Он призвал Запад "это понять".

Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко уточнил, что кроме двух российских баз гражданского назначения в Белоруссии нет других иностранных военных объектов. Размещенные на территории республики базы остались еще с советских времен. Они необходимы для раннего выявления пуска ядерных ракет из США. ВС контактируют с флотом в акватории Атлантики. На базах служат около 30-40 человек.

Лукашенко назвал отсутствие средств защиты у убитого сотрудника КГБ его инициативой.

Фото: Telegram / Пул Первого