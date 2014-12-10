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Лукашенко назвал отсутствие средств защиты у убитого сотрудника КГБ его инициативой

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Участники спецоперации не хотели волновать граждан полной экипировкой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "личной инициативой" отсутствие бронежилета у сотрудника КГБ, погибшего в ходе спецоперации по задержанию программиста в Минске.
Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов посетили дом подозреваемого в причастии к террористической деятельности. В ходе штурма квартиры один из сотрудников получил смертельное ранение. 

Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива
— сказал Лукашенко , ссылаясь на информацию, полученную от главы КГБ.

Глава государства добавил, что сотрудники КГБ решили не использовать средства защиты, чтобы "не волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке".

Видео: Telegram / Пул Первого

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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