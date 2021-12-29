Крупнейшие российские ритейлеры предложили ограничить наценку на базовые продукты

Наценку предлагается ограничить не более чем до 10%.

X5 Group и "Магнит" предложили ФАС ограничить наценку на ссамые дешевые базовые продукты не более чем до 10% до конца 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на торговые сети.

Так, в X5 Group заявили, что данные меры охватят более 20 товарных категорий, они должны вступить в силу в магазинах сети с 12 января. Отмечается, что каждый месяц будут определяться перечень товаров.

В "Магните" сообщили, что наценка охватит порядка 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. В список вошли вермишель, овощи "борщевогонабора", хлеб, молоко, сливочное масло, а также гречка.

В ФАС подтвердили, что предложение от ритейлеров было получено. В ведомстве сообщили, что предложение изучается.

Как отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в рознице наценки на товары могут составлять от 3 до 50%.

Ранее мы писали, что рост цен на продукты в России может привести к введению продуктовых карточек.

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