ФАС проведет дополнительные проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

За месяц цены на некоторые стройматериалы выросли на 15-20%.

Федеральная антимонопольная служба предупредила дополнительных проверках на рынке стройматериалов из-за роста цен

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы, — сообщает ведомство.

Так, число проверяемых производителей и поставщиков было увеличено из-за возросшего числа заявлений об удорожании продукции. В ведомстве отмечают, что на внутреннем рынке сейчас есть необходимые условия для снижения цен на некоторые виды товаров.

По итогам июля Росстат зафиксировал, что рост цен на стройматериалы продолжается. Так, существенно выросла в цене металлургическая продукция. При этом на 15-20% за месяц подорожали некоторые категории товаров.

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