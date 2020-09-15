Стало известно, что отказ от вечеринок может привести к депрессии

Американские ученые выяснили, что отказ от вечеринок может привести к стрессу и даже к депрессии. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Experimental Social Psychology.
Для этого исследователи провели тестирование. Они опросили примерно 200 человек. Респондентов попросили рассказать, любят ли ни вечеринки, а также они прошли тесты. В том числе людей просили отметить уровень счастья и депрессии. Выяснилось, что любители вечеринок ощущают себя более счастливыми.
Американские ученые также опросили 300 человек после того, как прошёл Хеллоуин. В результате опроса выяснилось, что менее удовлетворенными остались те, кто считал праздник расточительным и ненужным.
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Фото: pexels
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