Ученые выявили еще одно преимущество грецких орехов

В исследовании приняли участие люди от 63 до 79 лет.

Ученые из Американской кардиологической ассоциации провели исследование и нашли еще одно преимущество употребления орехов. Оказалось, что грецкие орехи способны снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Он является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation, пишет "Профиль".

В исследовании принимали участи люди от 63 до 79 лет. Ежедневно они съедали по полстакана грецких орехов. Исследование длилось два года. Оказалось, что у людей, которые ели орехи, уровень ЛПНП был в среднем на 4,3% ниже, чем у тех, кто не ел грецкие орехи.

Самое большое снижение "плохого" холестерина наблюдалось у мужчин – 7,9%. У женщин этот эффект был менее выраженным – 2,6%.

Ученые на основе этого исследования сделали вывод, что для здоровья сердца хорошо включать в рацион полезные жиры.

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